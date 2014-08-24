Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
9 лет назад
Отличный исполнитель! Сделал все и правда быстро и качественно! Буду еще обращаться.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, предоставил четкое ТЗ, после выполнения задания сразу оплатил как и договаривались.
$40
10 баллов
9 лет назад
Иван все понял практически без объяснений... сроки были жесткие, но он сделал всю работу даже раньше чем обещал! Всем советую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, предоставил четкое ТЗ, после выполнения задания сразу оплатил как и договаривались.
$20
10 баллов
9 лет назад
Порядочный исполнитель. Решил не только основную задачу, но и заодно помог с кучей мелких попутных вопросов/проблем.
$20
10 баллов
9 лет назад
Профи. Сделал все быстро и качественно. Всегда на связи. Рекомендую.
$15
10 баллов
9 лет назад
Исполнитель отлично справился с работой!
Веб-программирование
2 отзыва
$10/час
от $10от 1 дня
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