vaniok010

Иван vaniok010

 
31 годУкраина/Львов
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Nusha888
Анна 
35 летБеларусь
10 лет в сервисе
Была
год назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Несколько маркеров на google maps
Отличный исполнитель! Сделал все и правда быстро и качественно! Буду еще обращаться.
Отличный заказчик, предоставил четкое ТЗ, после выполнения задания сразу оплатил как и договаривались.
Ответный отзыв
lesovod
Денис 
45 летКазахстан
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$40
10 баллов
9 лет назад
Скопировать (сверстать) 1 в 1 простой дизайн сайта
Иван все понял практически без объяснений... сроки были жесткие, но он сделал всю работу даже раньше чем обещал! Всем советую!
Отличный заказчик, предоставил четкое ТЗ, после выполнения задания сразу оплатил как и договаривались.
Ответный отзыв
vkapas
Вадим 
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Помочь в вёрстке почтовой рассылки
Порядочный исполнитель. Решил не только основную задачу, но и заодно помог с кучей мелких попутных вопросов/проблем.
Заказчик четко составил ТЗ, знает чего хочет. Рекомендую
Ответный отзыв
ivapro
49 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Работа с xml. Простенький скрипт.
Профи. Сделал все быстро и качественно. Всегда на связи. Рекомендую.
Заказчик четко составил ТЗ, знает чего хочет. Рекомендую
Ответный отзыв
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Карта Google Maps на сайт
Исполнитель отлично справился с работой!
Заказчик четко составил ТЗ, знает чего хочет. Рекомендую
Ответный отзыв
Веб-программирование
2 отзыва
$10/час
от $10от 1 дня
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