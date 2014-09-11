Очень рекомендую Евгения!!! Отличный специалист, знает свое дело, очень приятен в общении. Евгений после чистки данного сайта 2-мя предыдущими специалистами (не хочу светить имена... ребята тоже что то чистили) нашел еще кучу шелов и даже не зашифрованных... объяснив это невнимательностью предыдущих специалистов. Очень понравился стиль общения! Все четко все по существу, но при необходимости все разъясняет!!! Работаю с ним и по другим проектам... всем кто желает чтобы сделали все с первого раза и на совесть, обращайтесь не пожалеете!!!! А по проекту огромное спасибо все почистил, защиту поставил (сейчас отдал ему еще один проект, с которым так же не справились предыдущие специалисты)!!!