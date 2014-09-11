Нужно хорошее продвижение... Запущена реклама запущена на FB & Instagram, нужно откорректировать и вести По Insta интересует ведение страницы и создание медиаплана.
- Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Требуется разработать дизайн страницы подписки на рассылку от интернет магазина. Интернет магазин занимается продажей товаров для дома, сувениров, подарков, игрушек и различных приятностей. Нужен легкий оригинальный и запоминающийся дизайн, ...Дизайн сайтов24 заявкиЗакрыт8 лет назад
Задача такая для сайта интернет-магазина, создать статические баннеры по акциям (тексты по акциям написаны): 1. Открытие магазина 2. День защиты детей 3. Наступило лето 4. На огороде Баннеры нужны ...Баннеры17 заявокЗакрыт8 лет назад
- $10
Сайт ... на шаблоне http://www.shape5.com/demo/luxon/ В шаблоне предусмотрена функция закрепления меню... но работает криво. нужно сделать чтобы шапка ( Logo и меню ) были закреплены при прокрутке страницы вниз. Так же выше шапки ...Завершен9 лет назад
- $10
Нужно сделать красивый баннер для мероприятия... Материал для баннера есть ... точнее есть листовка с материалом (сверстанный в Corel) нужно из элементов листовки сделать 3 варианта баннера. Размеры: ...Баннеры10 заявокЗакрыт10 лет назад
Имеется сервер с 48 сайтами С сервера регулярно отсылается спам, и приходят абузы. во все файлы php файлы были внесены изменения. Задачи: 1. Найти причину заражения ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Сайт заражен... Задача найти гадов! Вылечить любимый сайт! Пути заражения перекрыть! Установить эффективную защиту от вторжения!Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужно обновить сайт на DLE с 8.0 до последнего стабильного ... работоспособного! и так же установить Модуль интернет магазина ... посоветовав более продвинутый и менее глючный (желательны примеры). Говорите сколько денег по отдельности ...Завершен10 лет назад
Сайт на Joomla под ключ. Дизайн сайта не сложный должен быть основан на приведенной картинке, но с небольшими Вашими изменениями (компания занимается промышленным строительством). Всякого рода улучшения и дополнения к дизайну, а ...Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт10 лет назад
Существует сайт на WP с определенной проблемой, а именно не верно выполняется часть скрипта по загрузке файлов к примеру заходим в портфолио… выбираем любой из материалов… далее идем вниз и хотим добавить картинку для слайдшоу ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Скопировать (сверстать) 1 в 1 очень простой дизайн для сайта на (CMS joomla). Нужно сделать точную копию сайта.Завершен11 лет назад
- $15
Нужно сделать резервную копию сайта, базы и обновить до последней версии cms wordpress и все плагины.Завершен11 лет назад
В общем то нужно сделать резервную копию сайта, базы и обновить до последней версии cms wordpress и пару плагинов.Завершен11 лет назад
Требуется из готового psd-шаблона сделать html-шаблон для рассылки. Шаблон не сложный. Требуется сверстать валидно, заморочек нет. Скорость и качество приветсвуется.HTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад
Вот на этой стрнице есть Декодер VIN http://volvo-club.lv/tools/volvo-vin-dekoderВеб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $50
Необходимо исправить ошибки в js... не верное отображения сайта в IE8 (в остальных Бррр отображается нормально) Если будет необходимость нужно будет дописать скрипты.Веб-программирование7 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо добавить блок в верхней части сайта в этом блоке: с одной стороны картинка ссылающаяся на главную и с другой стороны картинка ссылающаяся на контакты это все... )))HTML-верстка1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $100
Есть дизайн в .cdr Диз легкий... (единственная сложность главная отличается от остальных страниц) Есть табы и ротатор изображений. Дизаин статика (не резина). Верстка на DIV-ах. Интересует валидная кросбраузерная верстка (включая ...Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт14 лет назад