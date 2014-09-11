lesovod

Денис lesovod

 
46 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

wvarious
45 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Внести изменения в шаблон shape5 для Joomla
Joomla
Точно поставленное ТЗ, своевременная оплата. От души рекомендую Дениса.
Воспользовался услугами Николая. Доволен по всем пунктам: быстро, качественно, профессионально! Советую как ответственного исполнителя!
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inna-doroshenko
Инна 
38 лет
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Почистить от шеллов и настроить сервер.
PHP
Отличный заказчик! побольше таких как Денис. Чёткое ТЗ,всегда на связи и оплата в срок. Рекомендую!
Большое спасибо! Советую всем, отличный специалист... все четко и по существу!!! Работа выполнена точно в срок! Спасибо за разъяснения о причине заражения ... за наводку на грамотные ресурсы по проверке. Буду обращаться!!!
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skateh
42 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 отзывов
$10
10 баллов
10 лет назад
Почистить сайт от вируса (WordPress)
WordPress
Отличный заказчик! чёткое задание и чёткая оплата. рекомендую!
Очень рекомендую Евгения!!! Отличный специалист, знает свое дело, очень приятен в общении. Евгений после чистки данного сайта 2-мя предыдущими специалистами (не хочу светить имена... ребята тоже что то чистили) нашел еще кучу шелов и даже не зашифрованных... объяснив это невнимательностью предыдущих специалистов. Очень понравился стиль общения! Все четко все по существу, но при необходимости все разъясняет!!! Работаю с ним и по другим проектам... всем кто желает чтобы сделали все с первого раза и на совесть, обращайтесь не пожалеете!!!! А по проекту огромное спасибо все почистил, защиту поставил (сейчас отдал ему еще один проект, с которым так же не справились предыдущие специалисты)!!!
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vaniok010
Иван 
32 года
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$40
10 баллов
11 лет назад
Скопировать (сверстать) 1 в 1 простой дизайн сайта
Joomla
Отличный заказчик, предоставил четкое ТЗ, после выполнения задания сразу оплатил как и договаривались.
Иван все понял практически без объяснений... сроки были жесткие, но он сделал всю работу даже раньше чем обещал! Всем советую!
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micros
34 года
12 лет в сервисе
Был
16 часов назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Backup и обновление сайта на wordpress
WordPress
Все отлично, работаем не первый раз, оплата и проверка моментально! Рекомендую!
Спасибо большое... буду впредь обращаться только к ВАМ! Все как обычно, быстро четко... Сергей обратил мое внимание на существующую проблему в CSS ... Все исправил и обновил, всем советую настоящий профессионал!!!
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