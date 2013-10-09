Резюме

Пишу тексты, обзоры, занимаюсь продвижением ресурсов с 2009 года. Есть опыт в администрировании сайтов и продвижении по различным тематикам — от общей до узкоспециализированной, включая интернет магазины. Изначально работал в компании, затем как фрилансер.

На чем конкретно специализируюсь:

1. Внутренняя оптимизация сайта.

2. Внешняя оптимизация сайта.

3. Подача в досках объявлений (общие или тематические).

4. Рерайт / копирайт / сео-копирайт.

5. Редактирование /корректировка текстов.

6. Аудит сайта.

7. Составление семантического ядра.

8. Продвижение сайтов.

9. Поддержка сайтов.

Это не весь список, есть навыки работы с социальными сетями, контекстной рекламой. Постоянно развиваюсь и учусь чему-то новому. Делаю несложные баннеры, разбираюсь в хтмл-коде. В общем уточняйте, что вам нужно, возможно просто забыл указать. Мое портфолио на Advego http://advego.ru/profile/alekss1984

Имеется личный платный софт, который использую в работе:

Key Collector;

Allsubmitter;

FastTrust;

MonkeyWrite.

В работе всегда делаю упор на качество, а не на скорость. Предпочитаю заниматься несколькими проектами на долгосрочной основе. Для внешней раскрутки использую только белые методы оптимизации, закупки ссылок провожу в ручном режиме, используя качественные площадки с MiraLinks, GoGetLinks.

Мои работы:

1. http://kvestgame.ru - все с нуля (внешнее продвижение и закупка ссылок не проводилась) + сейчас в работе редизайн сайта, который планируется закончить к лету 2016 года.

2. http://easydollar.ucoz.ru - все с нуля (внешнее продвижение и закупка ссылок не проводилась).

3. http://bez-posrednukov.com - все с нуля, было закуплено несколькоссылок, для внешнего продвижения использовались регистрации в каталогах и досках объявлений.

4. http://www.trub-prom.com/news - новости с внутренней перелинковкой, используя ключи из предоставленного СЯ. Подача объявлений по базе досок объявлений России. Регистрация в каталогах предприятий. (Все тексты предоставлялись клиентом).

5. http://cleanline.com.ua - все с нуля. Здесь изначально планировался одностраничный каталог, поэтому была использована платформа юкоза, позже клиент решил, что нужно делать интернет-магазин. Бюджет был минимальный, поэтому вся работа делалась вручную. Закупка ссылок не проводилась, объявления с товарами размещались на досках объявлений Украины.

6. http://medic-desk.ru - все с нуля. Была тщательно продумана структура, но проект не закончен (сделано 2/3 от планируемого). Проект законсервирован по требованию клиента на неопределенный срок.

7. http://101km.co.ua - была проведена работа по оптимизации и юзабилити. Добавлен раздел «Статьи» для внутренней перелинковки. Добавлены категории «Услуги» и «Мероприятия», проводилось внешнее продвижение сайта по региону Луцк (СЯ предоставили). Прописаны метатеги, переделаны тексты и прочее. Работа была завершена, когда 90% запросов были в ТОП-10 Google и Яндекс. Пример запроса - день рождения в Луцке.

8. http://sitelena.ru - сео-копирайт - написание статей с предоставленными ключами и рекомендациями по плану статьи. Статьи писал не только я + клиент вносил в них правки на свое усмотрение.

Несколько примеров моих статей для этого портала:

http://sitelena.ru/zdorovoe-pitanie/napitki/krasnyj-chaj-karkade.html

http://sitelena.ru/zdorove/otdyx-i-komfort/napolnitele-podushku.html

http://sitelena.ru/krasota/diety-poxudeniya/grechnevaya-dieta.html

http://sitelena.ru/zdorovoe-pitanie/poleznye-produkty/chto-takoe-propolis.html

http://sitelena.ru/zdorovoe-pitanie/poleznye-produkty/gorchica-polza-dlya-organizma.html

9. http://delo7.ru - Подача объявлений по базе досок объявлений России

Примеры:

https://www.avito.ru/staryy_oskol/oborudovanie_dlya_biznesa/piroliznye_teplovye_pushki_vtp_ot_investprom_665476114

http://staryy-oskol.sindom.ru/cilindricheskie-motor-reduktory-s-52-a3339658.html

http://www.searchindustry.ru/board_ads_62145.html

http://www.nashadoska.com/molotkovye_melnicy_dlya_izmelcheniya_sahara_suharey_c86_361872.html

http://www.rbz.ru/ob/539060

10. http://au-di.ru - поддержка сайта (рерайт новостей, внутренняя перелинковка, рерайты тест-драйвов и других разделов на сайте, наполнения каталога моделей, галерей, автосалонов и т.п.). Составление семантического ядра и наполнение сайта, практически, полностью проводилось мной. На основании моих рекомендаций проводился редизайн сайта по юзабилити и структуре.