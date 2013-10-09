vankors

Иван vankors

 
35 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Резюме

Пишу тексты, обзоры, занимаюсь продвижением ресурсов с 2009 года. Есть опыт в администрировании сайтов и продвижении по различным тематикам — от общей до узкоспециализированной, включая интернет магазины. Изначально работал в компании, затем как фрилансер.

На чем конкретно специализируюсь:

1.       Внутренняя оптимизация сайта.

2.       Внешняя оптимизация сайта.

3.       Подача в досках объявлений (общие или тематические).

4.       Рерайт / копирайт / сео-копирайт.

5.       Редактирование /корректировка текстов.

6.       Аудит сайта.

7.       Составление семантического ядра.

8.       Продвижение сайтов.

9.       Поддержка сайтов.

Это не весь список, есть навыки работы с социальными сетями, контекстной рекламой. Постоянно развиваюсь и учусь чему-то новому. Делаю несложные баннеры, разбираюсь в хтмл-коде. В общем уточняйте, что вам нужно, возможно просто забыл указать. Мое портфолио на Advego http://advego.ru/profile/alekss1984

 

Имеется личный платный софт, который использую в работе:

  • Key Collector;
  • Allsubmitter;
  • FastTrust;
  • MonkeyWrite.
В работе всегда делаю упор на качество, а не на скорость. Предпочитаю заниматься несколькими проектами на долгосрочной основе. Для внешней раскрутки использую только белые методы оптимизации, закупки ссылок провожу в ручном режиме, используя качественные площадки с MiraLinks, GoGetLinks.

Мои работы:

1.       http://kvestgame.ru  - все с нуля (внешнее продвижение и закупка ссылок не проводилась) + сейчас в работе редизайн сайта, который планируется закончить к лету 2016 года.

 

2.       http://easydollar.ucoz.ru  - все с нуля (внешнее продвижение и закупка ссылок не проводилась).

 

3.       http://bez-posrednukov.com   - все с нуля, было закуплено несколькоссылок, для внешнего продвижения использовались регистрации в каталогах и досках объявлений.

 

4.       http://www.trub-prom.com/news  - новости с внутренней перелинковкой, используя ключи из предоставленного СЯ. Подача объявлений по базе досок объявлений России. Регистрация в каталогах предприятий. (Все тексты предоставлялись клиентом).

 

5.       http://cleanline.com.ua  - все с нуля. Здесь изначально планировался одностраничный каталог, поэтому была использована платформа юкоза, позже клиент решил, что нужно делать интернет-магазин. Бюджет был минимальный, поэтому вся работа делалась вручную. Закупка ссылок не проводилась, объявления с товарами размещались на досках объявлений Украины.

 

6.       http://medic-desk.ru -  все с нуля. Была тщательно продумана структура, но проект не закончен (сделано 2/3 от планируемого). Проект законсервирован по требованию клиента на неопределенный срок.

 

7.       http://101km.co.ua  - была проведена работа по оптимизации и юзабилити. Добавлен раздел «Статьи» для внутренней перелинковки. Добавлены категории «Услуги» и «Мероприятия», проводилось внешнее продвижение сайта по региону Луцк (СЯ предоставили). Прописаны метатеги, переделаны тексты и прочее. Работа была завершена, когда 90% запросов были в ТОП-10 Google и Яндекс. Пример запроса - день рождения в Луцке.

 

8.       http://sitelena.ru - сео-копирайт - написание статей с предоставленными ключами и рекомендациями по плану статьи. Статьи писал не только я + клиент вносил в них правки на свое усмотрение.

 

Несколько примеров моих статей для этого портала:

http://sitelena.ru/zdorovoe-pitanie/napitki/krasnyj-chaj-karkade.html

http://sitelena.ru/zdorove/otdyx-i-komfort/napolnitele-podushku.html

http://sitelena.ru/krasota/diety-poxudeniya/grechnevaya-dieta.html

http://sitelena.ru/zdorovoe-pitanie/poleznye-produkty/chto-takoe-propolis.html

http://sitelena.ru/zdorovoe-pitanie/poleznye-produkty/gorchica-polza-dlya-organizma.html

 

9.       http://delo7.ru  - Подача объявлений по базе досок объявлений России

 

Примеры:

https://www.avito.ru/staryy_oskol/oborudovanie_dlya_biznesa/piroliznye_teplovye_pushki_vtp_ot_investprom_665476114

http://staryy-oskol.sindom.ru/cilindricheskie-motor-reduktory-s-52-a3339658.html

http://www.searchindustry.ru/board_ads_62145.html

http://www.nashadoska.com/molotkovye_melnicy_dlya_izmelcheniya_sahara_suharey_c86_361872.html

http://www.rbz.ru/ob/539060

 

10.   http://au-di.ru  - поддержка сайта (рерайт новостей, внутренняя перелинковка, рерайты тест-драйвов и других разделов на сайте, наполнения каталога моделей, галерей, автосалонов и т.п.). Составление семантического ядра и наполнение сайта, практически, полностью проводилось мной. На основании моих рекомендаций проводился редизайн сайта по юзабилити и структуре.

Отзывы заказчиков

rasskazov
37 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
25 отзывов(-1)
$50
10 баллов
11 лет назад
Технический писатель
Очень рад текущим сотрудничеством с Иваном. Вся работа выполняется четко по требованиям, не смотря на задержки оплаты с моей стороны - человек полностью адекватен в общении.
Работа была выполнена, но, половина заказа оплачена не была (около 2000 рублей.). Объяснение с его стороны было такое, что сейчас возможности рассчитаться нет, потому как проблемы с банком. Прождав с месяц, Я предложил ему оплату частями, на что он согласился и пообещал начать выплачивать. С тех пор прошло еще две недели, а оплаты так и не последовало. Писал ему в ЛС и skype, ответа не последовало, хотя был онлайн. В общей сложности прошло 2 месяца. При работе со Станиславом, советую требовать предоплату.
Ответный отзыв
Kopyraiter
Денис 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Рерайтинг
Быстрое и качественное выполнение всех работ. Рекомендую.
Отличный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Копирайтинг
2 отзыва
от $1
от 1 дня
#577
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#2348