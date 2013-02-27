varalt

Алтунян varalt

 
36 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Специалисты в сфере 3Д графики и анимации

В нашей группе собрались высококачественные специалисты по 3д графике и анимации, имеющие большой стаж работы в данной области. Мы принимаем любые заказы, на любых программах в рамках 3д. Принимали большое количество коммерческих заказов и исполняли их в лучшем виде.

Отзывы заказчиков

RFB
45 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Смоделировать бутылку
Профессионально. Я очень доволен сотрудничеством и надеюсь на продолжение совместной работы по другим проектам.
Очень доволен,прошло все гладко. Спасибо.
Ответный отзыв
personage21
Алексей 
53 года
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$500
10 баллов
12 лет назад
Нужен 3D-человек по моей фотографии, верх туловища
ПРОФЕССИОНАЛ! Сделали: 1) в срок! 2) качественно 3) очень приятно работать с таким художником, полностью учитывает желание клиента. 4) я Ваш постоянный клиент! ФАКТ. СПАСИБО!!!
работат с ним было интересно
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stalker77
Геннадий 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Текстурирование 3д-модели тела человека
3ds Max
Очень высокое качество и высокая скорость работы. Один из лучших исполнителей с кем мне приходилось работать. Всем очень рекомендую к сотрудничеству!
Понравилась с ним сотрудничать ,все прошло гладко..
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