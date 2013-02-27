Специалисты в сфере 3Д графики и анимации
В нашей группе собрались высококачественные специалисты по 3д графике и анимации, имеющие большой стаж работы в данной области. Мы принимаем любые заказы, на любых программах в рамках 3д. Принимали большое количество коммерческих заказов и исполняли их в лучшем виде.
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
12 лет назад
Профессионально. Я очень доволен сотрудничеством и надеюсь на продолжение совместной работы по другим проектам.
Ответный отзыв
Очень доволен,прошло все гладко. Спасибо.
$500
10 баллов
12 лет назад
ПРОФЕССИОНАЛ! Сделали: 1) в срок! 2) качественно 3) очень приятно работать с таким художником, полностью учитывает желание клиента. 4) я Ваш постоянный клиент! ФАКТ. СПАСИБО!!!
Ответный отзыв
работат с ним было интересно
$20
10 баллов
12 лет назад
3ds Max
Очень высокое качество и высокая скорость работы. Один из лучших исполнителей с кем мне приходилось работать. Всем очень рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Понравилась с ним сотрудничать ,все прошло гладко..