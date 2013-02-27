Специалисты в сфере 3Д графики и анимации

В нашей группе собрались высококачественные специалисты по 3д графике и анимации, имеющие большой стаж работы в данной области. Мы принимаем любые заказы, на любых программах в рамках 3д. Принимали большое количество коммерческих заказов и исполняли их в лучшем виде.