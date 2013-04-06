Смоделировать бутылку

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Завершен5 заявок232 просмотра

Привет всем. Надо смоделить бутылку по чертежу (резьбу не надо) Сколько денег. Вэбмани

12 лет назад
RFB
45 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

varalt
36 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Профессионально. Я очень доволен сотрудничеством и надеюсь на продолжение совместной работы по другим проектам.
Очень доволен,прошло все гладко. Спасибо.

Заявки фрилансеров

varalt
36 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад

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