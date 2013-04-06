Здравствуйте, Фрилансер! Для инфопродукта нужен дизайн обложки , потом дизайн нужно превратить в 3Д коробку. Исполнить за 48 часов. Подробности в ЛС.
Смоделировать бутылку
Привет всем. Надо смоделить бутылку по чертежу (резьбу не надо) Сколько денег. Вэбмани
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