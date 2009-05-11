vbalytskyy

Вова Вова vbalytskyy

 
37 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
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Отзывы заказчиков

milasaa
39 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
$10
0 баллов
16 лет назад
Верстка 1 страницы
Делал мне верстку...Такой я еще не видела !При разрешении 1024 пикселе плохо открывается...На что мне он сказал: "Я не думал, что есть еще мониторы с таким разрешением".Оказывается есть...Да и при большем разрешении все равно весь контент уходит в степь...Деньги уплачены, а вот толку нет...Прийдеться все переделывать! Не рекомендую как специалиста по верстке!
Очень хорошый заказчик, четко формулирует постановку задачи, требователен к деталям, нет задержки с оплатой, очень надеюсь на сотрудничество в будущем.
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