vbalytskyy

Делал мне верстку...Такой я еще не видела !При разрешении 1024 пикселе плохо открывается...На что мне он сказал: "Я не думал, что есть еще мониторы с таким разрешением".Оказывается есть...Да и при большем разрешении все равно весь контент уходит в степь...Деньги уплачены, а вот толку нет...Прийдеться все переделывать! Не рекомендую как специалиста по верстке!