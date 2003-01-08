Ищу интересную работу

Резюме. Ерина Виктория Валерьевна.[table]

Личные данные

19.06.1985 года рождения. Замужем. Есть дети. Проживаю в г. Краматорск

Контактная информация

Тел. +38 095 323-06-07. e-mail: [email protected]

Цель:

Цель данного резюме найти интересную работу. Готова рассмотреть любые варианты.

Направления трудовой деятельности:

Могу выполнять работу по следующим направлениям: - работа в интерен-магазине - работа с клиентами - работа в сфере продаж - работа в сфере сбыта - работа промоутером

Образование:

Инженер-механик. Специализация «Оборудование для обработки металлов давлением » Донбасская Государственная Машиностроительная Академия .

(Диплом специалиста). Общеобразовательная школа № 25 г. Краматорска.

Опыт работы:

С 01.01.2012- продажа товара через интернет-магазин С 16.06.2010-05.05.2011- менеджер по продажам металлопластиковых конструкций ЧП Ерин Д.Л. С 15.06.2008-01.05.2010- менеджер по сбыту и снабжению. ООО «СТАЛК» г. Фрязино Московской области. С 03.05.2007-04.05.2008-менеджер по продаже металлопластиковых конструкций ЧП Коваленко А.А. С 01.09.2006-01.04.2007-промоутер. Компания JTI C 01.11.2003-01.08.2006-промоутер

Специальные навыки

Продвинутый пользователь персонального компьютера на базе операционной системы Microsoft Windows, офисные программы, умею работать в интернете. Знание специализированной

программ AutoCAD. Различные программы для расчета оконных конструкций Курбацкий, WinCalc, AltWin и т. п.

Личные качества:

Работоспособность. Порядочность. Ответственность. Легко обучаюсь. Умение общаться с людьми. Умение договариваться. Не боюсь браться за решение сложных задач. Ценю свой труд.

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