Резюме.Ерина Виктория Валерьевна.[table]
Личные данные
19.06.1985 года рождения. Замужем. Есть дети. Проживаю в г. Краматорск
Контактная информация
Тел. +38 095 323-06-07. e-mail: [email protected]
Цель:
Цель данного резюме найти интересную работу. Готова рассмотреть любые варианты.
Направления трудовой деятельности:
Могу выполнять работу по следующим направлениям: - работа в интерен-магазине - работа с клиентами - работа в сфере продаж - работа в сфере сбыта - работа промоутером
Образование:
Инженер-механик. Специализация «Оборудование для обработки металлов давлением » Донбасская Государственная Машиностроительная Академия .
(Диплом специалиста). Общеобразовательная школа № 25 г. Краматорска.
Опыт работы:
С 01.01.2012- продажа товара через интернет-магазин С 16.06.2010-05.05.2011- менеджер по продажам металлопластиковых конструкций ЧП Ерин Д.Л. С 15.06.2008-01.05.2010- менеджер по сбыту и снабжению. ООО «СТАЛК» г. Фрязино Московской области. С 03.05.2007-04.05.2008-менеджер по продаже металлопластиковых конструкций ЧП Коваленко А.А. С 01.09.2006-01.04.2007-промоутер. Компания JTI C 01.11.2003-01.08.2006-промоутер
Специальные навыки
Продвинутый пользователь персонального компьютера на базе операционной системы Microsoft Windows, офисные программы, умею работать в интернете. Знание специализированной
программ AutoCAD. Различные программы для расчета оконных конструкций Курбацкий, WinCalc, AltWin и т. п.
Личные качества:
Работоспособность. Порядочность. Ответственность. Легко обучаюсь. Умение общаться с людьми. Умение договариваться. Не боюсь браться за решение сложных задач. Ценю свой труд.
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