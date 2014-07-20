veaceslav_ko

Вячеслав veaceslav_ko

 
34 годаРоссия/Санкт-Петербург
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Wordpress, Joomla, ShopCMS, OpenCart. Грабберы. Сайты "под ключ"

Предлагаю:

1. Разработка сайтов под ключ - от 150$

2. Дизайн сайтов - от 50$

3. Внесение правок в существующие сайты - от 10$

4. Вёрстка HTML - от 10$

5. Вёрстка под CMS - от 40$

Знаю:

HTML, CSS, jQuery

PHP (ООП), MySQL

Фреймворки: CodeIgniter, Kohana

CMS: Wordpress, Joomla, ShopCMS, OpenCart, SimplaCMS

Обращайтесь.

С уважением,

Вячеслав

PHPWordPressOpenCartMySQLДизайн сайтаHTMLCSSJoomlajQueryCodeIgniter

  • Wordpress сайт

    $50

    Имеется: 1. Готовая вёрстка нужных страниц 2. Требования к функционалу сайта Требуется: 1. Натяжка на WP 2. Реализация требуемого функционала За подробностями в ЛС

    WordPress
    Системы управления (CMS)15 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется верстальщик

    Требуется верстальщик. Уверенные знания HTML, CSS. С 20 июля много работы! Выберу человека на основании результатов тестового задания. Тестовое задание оплачивается.

    HTMLCSS
    HTML-верстка65 заявок
    Закрыт
    9 лет назад