veaceslav_ko

$50
Имеется: 1. Готовая вёрстка нужных страниц 2. Требования к функционалу сайта Требуется: 1. Натяжка на WP 2. Реализация требуемого функционала За подробностями в ЛС
Системы управления (CMS)15 заявок
Закрыт
9 лет назад
Предлагаю:
1. Разработка сайтов под ключ - от 150$
2. Дизайн сайтов - от 50$
3. Внесение правок в существующие сайты - от 10$
4. Вёрстка HTML - от 10$
5. Вёрстка под CMS - от 40$
Знаю:
HTML, CSS, jQuery
PHP (ООП), MySQL
Фреймворки: CodeIgniter, Kohana
CMS: Wordpress, Joomla, ShopCMS, OpenCart, SimplaCMS
Обращайтесь.
С уважением,
Вячеслав
Имеется: 1. Готовая вёрстка нужных страниц 2. Требования к функционалу сайта Требуется: 1. Натяжка на WP 2. Реализация требуемого функционала За подробностями в ЛС
Требуется верстальщик. Уверенные знания HTML, CSS. С 20 июля много работы! Выберу человека на основании результатов тестового задания. Тестовое задание оплачивается.