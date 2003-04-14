Veekdev

Добрый день! Я - профессиональный контент-маркетолог с опытом работы в написании текстов, SEO оптимизации, разработке статей и эссе, написании текстов для социальных сетей, дизайне принтов и арт-дизайне. Ниже представлены мои работы и компетенции.

Навыки:

Написание текстов различной тематики (статьи, рекламные тексты, пресс-релизы, рекламные посты в социальных сетях, описания товаров и услуг);

SEO оптимизация текстов (использование ключевых слов, мета-тегов, заголовков и подзаголовков);

Разработка статей и эссе на различные темы;

Написание текстов для социальных сетей (фейсбук, твиттер, инстаграм, тикток);

Дизайн принтов (визитки, листовки, буклеты, баннеры, флаера);

Арт-дизайн (иллюстрации, рисунки, графика).

Работы:

Статья "10 советов по повышению продаж в интернет-магазине" (https://cloud.mail.ru/public/y1Jz/qofxEsyfs)

Эссе "Какую роль играют социальные сети в современном мире" (https://cloud.mail.ru/public/BeCr/kvRiPghj1)

Рекламный пост "Новая коллекция одежды уже в продаже" (https://cloud.mail.ru/public/h8Wc/QEqNTVBPq)

Описание товара "Фитнес-трекер Xiaomi" (https://cloud.mail.ru/public/jypJ/kxmi8XZdc)

Дизайн Футболок (https://cloud.mail.ru/public/puTG/V1KRZyMC2)

Если вам нужны профессиональные услуги по написанию текстов, SEO оптимизации, разработке статей и эссе, написанию текстов для социальных сетей, дизайну принтов или арт-дизайну, обращайтесь ко мне. Я готова предоставить вам высококачественные услуги в срок и по доступной цене.