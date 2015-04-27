Дизайн полиграфии, наружной рекламы. Разработка дизайна меню.
Работаю в рекламном агентстве Занимаюсь разработкой полиграфии и наружной рекламы. Визитки, флаеры, буклеты, вывески, световые коробы, стенды информации, штендеры, входные группы, и многое другое. Процент согласованных макетов-100%. Работы выполняются точно в срок. Работаю по 50% предоплате.
Схема работы
- Получение и ознакомление с ТЗ
- Согласование сроков и стоимости
- Предоплата 50% (для новых заказчиков)
- Выполнение и предоставление 3-х вариантов макета
- Выбор одного из вариантов, доработка до идеала
- Доплата
- Отправление исходных файлов
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Баннер для салона дверей587 просмотров
- Вывеска для антикафе745 просмотров
- Баннер магазина "Бегемотик"349 просмотров
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
10 лет назад
Замечательный исполнитель. Отлично понимает суть работы из краткого ТЗ. Рекомендую.
Ответный отзыв
Очень долго не выходит на связь, не отвечает на сообщения. С моей стороны работа была исполнена, все файлы высланы в максимально короткие сроки. Но оплату я так и не получила. Заказчик просто исчез.
Дизайн продукции
нет отзывов
$5/час
от $10от 2 дней
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
$5/час
от $15от 2 дней
нет рейтинга