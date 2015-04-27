verbena111

Галина verbena111

 
55 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Дизайн полиграфии, наружной рекламы. Разработка дизайна меню.

Работаю в рекламном агентстве  Занимаюсь разработкой полиграфии и наружной рекламы. Визитки, флаеры, буклеты, вывески, световые коробы, стенды информации, штендеры, входные группы, и многое другое. Процент согласованных макетов-100%. Работы выполняются точно в срок.  Работаю по 50% предоплате.

Схема работы 

  • Получение и ознакомление с ТЗ
  • Согласование сроков и стоимости
  • Предоплата 50% (для новых заказчиков)
  • Выполнение и предоставление 3-х вариантов макета
  • Выбор одного из вариантов, доработка до идеала
  • Доплата
  • Отправление исходных файлов

Портфолио

Отзывы заказчиков

hunter2015
Алексей 
46 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Создание логотипа охотобщества
Замечательный исполнитель. Отлично понимает суть работы из краткого ТЗ. Рекомендую.
Очень долго не выходит на связь, не отвечает на сообщения. С моей стороны работа была исполнена, все файлы высланы в максимально короткие сроки. Но оплату я так и не получила. Заказчик просто исчез.
Ответный отзыв
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