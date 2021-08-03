Автор текстов (копирайтер, райтер)
- Пишу уникальные тексты любого объема и назначения.
- Имею опыт написания текстов на темы: психология, эзотерика, здоровье, заработок в интернете.
- Готова писать на любые темы, не противоречащие законодательству РФ.
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Портфолио
- ИМКА - Рассвет122 просмотра
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- От розы до любви – один шаг142 просмотра
- Грузоперевозки. Текст на главную страницу сайта116 просмотров
- Часы в подарок117 просмотров
- VIP подарки115 просмотров
- Подарки. Главная страница107 просмотров
- Мужские игрушки106 просмотров
- Антистресс101 просмотр