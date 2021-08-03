Автор текстов (копирайтер, райтер)

Пишу уникальные тексты любого объема и назначения.

Имею опыт написания текстов на темы: психология, эзотерика, здоровье, заработок в интернете.

Готова писать на любые темы, не противоречащие законодательству РФ.

В работе с текстами руководствуюсь принципами метода Ильяхова и здравым смыслом.