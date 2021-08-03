verinahata

Вера verinahata

 
42 годаРоссия/Электросталь
18 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Автор текстов (копирайтер, райтер)
  • Пишу уникальные тексты любого объема и назначения.
  • Имею опыт написания текстов на темы: психология, эзотерика, здоровье, заработок в интернете.
  • Готова писать на любые темы, не противоречащие законодательству РФ.
В работе с текстами руководствуюсь принципами метода Ильяхова и здравым смыслом.
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