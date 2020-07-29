Инженер-программист
Инженер-электронщик, программист микроконтроллеров, Embedded developer (работаю в основном з МК фирмы Microchip Technology Inc., STMicroelectronics (ST), а также разработка устройств и программирование на Arduino (Ардуино)).
- Проектирование та разработка устройств, отдельных компонентов, корпусов;
- разработка электроники;
- разработка печатных плат и электронных схем;
- написания программного обеспечения для электронных устройств;
- создание 3D-рендеров;
- разработка дизайна устройств.
Прикладное ПО
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$10/час
от $10от 1 дня
#343
Чертежи и Схемы
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$20/час
от $20от 1 дня
#518
Дизайн продукции
нет отзывов
$50/час
от $50от 3 дней
#842