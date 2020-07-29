vetrovweb

Кирилл vetrovweb

 
34 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Инженер-программист

Инженер-электронщик, программист микроконтроллеров, Embedded developer (работаю в основном з МК фирмы Microchip Technology Inc., STMicroelectronics (ST), а также разработка устройств и программирование на Arduino (Ардуино)).

- Проектирование та разработка устройств, отдельных компонентов, корпусов;

- разработка электроники;

- разработка печатных плат и электронных схем; 

- написания программного обеспечения для электронных устройств; 

- создание 3D-рендеров;

- разработка дизайна устройств.

Прикладное ПО
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#343
Чертежи и Схемы
нет отзывов
$20/час
от $20от 1 дня
#518
Дизайн продукции
нет отзывов
$50/час
от $50от 3 дней
#842