Инженер-программист

Инженер-электронщик, программист микроконтроллеров, Embedded developer (работаю в основном з МК фирмы Microchip Technology Inc., STMicroelectronics (ST), а также разработка устройств и программирование на Arduino (Ардуино)).

- Проектирование та разработка устройств, отдельных компонентов, корпусов;

- разработка электроники;

- разработка печатных плат и электронных схем;

- написания программного обеспечения для электронных устройств;

- создание 3D-рендеров;

- разработка дизайна устройств.