Написание текстов, SEO, рерайтинг, копирайтинг

Доброе время суток. Я рад Вас видеть на своей страничке в weblancer.net. Заходите и будьте, как у себя дома. Я не буду себя хвалить и петь ненужную оду, которая льстиво ласкает слух заказчиков. Если вам нужен креативный и уникальный текст, который привлечет внимание посетителей, то достаточно связаться со мной. Если Вам надоело видеть в интернете сплошной копипаст, 100 раз переделанные безграмотно тексты и всякую ерунду, написанную людьми далекими от темы, то Вы обратились по адресу. Я помогу Вам создать уникальный и креативный контент, на который не только обратит внимание ваш посетитель, но и привлечет внимание поисковых роботов. Я регулярно посещаю этот сервис, но лучше всего связаться со мной по ICQ или mail.

Мои работы можно посмотреть в портфолио http://www.free-lance.ru/users/vova74