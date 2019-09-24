Для заказчиков

Разрабатываю иллюстрации , логотипы, обложки, баннеры.Опыт работы

Я работаю в индустрии более 3х лет в программах

Photoshop

Adobe Illustrator

Adobe InDesign

Образование

Диплом Рекламного агента - Специалиста по рекламе. + Художественно образование

Условия работы

Перед началом работы над проектом клиент заполняет бриф/ТЗ, где прописано какой нужен результат и все условия проекта.