victoria1497

Виктория victoria1497

 
27 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Для заказчиков

Разрабатываю иллюстрации , логотипы, обложки, баннеры.Опыт работы

Я работаю в индустрии более 3х лет в программах

Photoshop

Adobe Illustrator

Adobe InDesign

Образование

Диплом Рекламного агента - Специалиста по рекламе. + Художественно образование

Условия работы

Перед началом работы над проектом клиент заполняет бриф/ТЗ, где прописано какой нужен результат и все условия проекта.

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Отзывы заказчиков

guest_15693182227504
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$19
10 баллов
6 лет назад
Портрет в минимализме и в черно-белом формате
Работа была выполнена очень быстро и качественно,рекомендую именно этого специалиста.
Хороший заказчик , хорошо объяснил и сразу оплатил!
Ответный отзыв
Баннеры
нет отзывов
от $300
от 3 часов
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
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от $500
от 1 дня
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