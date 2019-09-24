Для заказчиков
Разрабатываю иллюстрации , логотипы, обложки, баннеры.Опыт работы
Я работаю в индустрии более 3х лет в программах
Photoshop
Adobe Illustrator
Adobe InDesign
Образование
Диплом Рекламного агента - Специалиста по рекламе. + Художественно образование
Условия работы
Перед началом работы над проектом клиент заполняет бриф/ТЗ, где прописано какой нужен результат и все условия проекта.
Действие аккаунта приостановлено!
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Отзывы заказчиков
$19
10 баллов
6 лет назад
Работа была выполнена очень быстро и качественно,рекомендую именно этого специалиста.
Ответный отзыв
Хороший заказчик , хорошо объяснил и сразу оплатил!
Баннеры
нет отзывов
от $300
от 3 часов
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $500
от 1 дня
нет рейтинга