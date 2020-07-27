vicvicvvv

Викотри Цыцарев vicvicvvv

 
28 летРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Проектирование загородных домов

Занимаюсь архитектурой, проектированием и дизайном загородных домов, коттеджей, бань, беседок и т.д. 

Закончила:

Санкт-Петербургский Университет Промышленных Технологий и Дизайна,

Колледже Технологий Моделирования и Управления при университете.

Мой стаж в профессиональной сфере свыше 5 лет.

Работала в строительной компании, перешла на частную практику.

Создам для Вас идеальное пространство для жизни. Помогу спланировать участок, спроектировать дом, бани, гаражи, навесы, беседки и тд.

Для строительных компаний разрабатываю каталоги готовых проектов. 

В основном использую программы ArchiCad, PhotoShop. 

Мой сайт https://www.vicvicv.com/