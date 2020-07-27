Викотри Цыцарев vicvicvvvvicvicvvv
28 летРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Проектирование загородных домов
Занимаюсь архитектурой, проектированием и дизайном загородных домов, коттеджей, бань, беседок и т.д.
Закончила:
Санкт-Петербургский Университет Промышленных Технологий и Дизайна,
Колледже Технологий Моделирования и Управления при университете.
Мой стаж в профессиональной сфере свыше 5 лет.
Работала в строительной компании, перешла на частную практику.
Создам для Вас идеальное пространство для жизни. Помогу спланировать участок, спроектировать дом, бани, гаражи, навесы, беседки и тд.
Для строительных компаний разрабатываю каталоги готовых проектов.
В основном использую программы ArchiCad, PhotoShop.
Мой сайт https://www.vicvicv.com/
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