Проектирование загородных домов

Занимаюсь архитектурой, проектированием и дизайном загородных домов, коттеджей, бань, беседок и т.д.

Закончила:

Санкт-Петербургский Университет Промышленных Технологий и Дизайна,

Колледже Технологий Моделирования и Управления при университете.

Мой стаж в профессиональной сфере свыше 5 лет.

Работала в строительной компании, перешла на частную практику.

Создам для Вас идеальное пространство для жизни. Помогу спланировать участок, спроектировать дом, бани, гаражи, навесы, беседки и тд.

Для строительных компаний разрабатываю каталоги готовых проектов.

В основном использую программы ArchiCad, PhotoShop.

Мой сайт https://www.vicvicv.com/