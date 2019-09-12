videonyani73

1)Задачи по контент-плану и прочее можете оставить себе, нужны только клиенты. 2)Работаем по CPA, оплата по факту за клиента от 500 до 1000руб(в зависимости от чека) 3)Целевые : Женщины 23-33, Россия ...
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- Социальные сети (SMM и SMO)11 заявокЗакрыт5 лет назад
1)Задачи по контент-плану и прочее можете оставить себе, нужны только клиенты. 2)Работаем по CPA, оплата по факту за клиента от 400 до 800руб(в зависимости от чека) 3)Целевые : Женщины 23-33, Россия ...Социальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт6 лет назад
Плачу только по факту после оплаты клиентом от 400 до 800руб за 1 покупку. Пишите.Социальные сети (SMM и SMO)нет заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте, какая цена у вас на одного клиента?Социальные сети (SMM и SMO)нет заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно привести клиентов, магазин видеонянь. Оплата только за клиента оформившего заказ. От 400 до 800р. за один заказ. Smm агентства просьба не беспокоить.Социальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт6 лет назад
Ищем на постоянное сотрудничество, за каждого клиента оформившего заказ выплачиваем от 400 до 800 р. Магазин ВК по продажам видеонянь. Smm агенства просьба не беспокоить.Социальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт6 лет назад