Привести клиентов (Оплата за заказы) в магазин Вк

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт7 заявок204 просмотра

Ищем на постоянное сотрудничество, за каждого клиента оформившего заказ выплачиваем от 400 до 800 р.

Магазин ВК по продажам видеонянь.

Smm агенства просьба не беспокоить.

6 лет назад
videonyani73
Антон 
24 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров