[table]Задачанужно разработать контент план (бизнес план), стратегию для недавно открывшегося магазина мебели для детских.План действий как в онлайне , так и в оффлайне так же нужно привести в порядок и продвигать соц сети и аккаунты ...
Продвижение фитнеса в FB/INST
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Требуется таргетированое продвижение фитнес клуба в фейсбук и инстаграме.
Реклама будет вести на лендинг.
Присылайте ссылки на кейсы в фитнесе.Без кейсов в фитнесе или смежных тематиках не рассматриваю.
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