Продвижение фитнеса в FB/INST

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт10 заявок317 просмотров

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Требуется таргетированое продвижение фитнес клуба в фейсбук и инстаграме.

Реклама будет вести на лендинг. 

Присылайте ссылки на кейсы в фитнесе.Без кейсов в фитнесе или смежных тематиках не рассматриваю.

6 лет назад
guest_15657211484129
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров