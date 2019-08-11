Контент план/бизнес план/стратегия/SMM

[table]Задачанужно разработать контент план (бизнес план), стратегию для недавно открывшегося магазина мебели для детских.План действий как в онлайне , так и в оффлайне так же нужно привести в порядок и продвигать соц сети и аккаунты на торг площадках юла и авито.

Магазин открылся только 12 июня. Мы являемся официальными представителями завода по всему региону. Товар эксклюзивный, в регионе такого больше нет.Обязательные требованияМы должны быть всегда на связи ( онлайн поддержка). Должны понимать что вы делаете, что конкретно приводит к тем или иным результатам. Возможно долговременное сотрудничество.[/table]