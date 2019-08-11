Настройка таргетированной рекламы ВК

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт16 заявок227 просмотров

Настройка таргетированной рекламы в контакте для продвижения товаров группы. Помощь в раскрутке группы и увеличения числа подписчиков.

6 лет назад
serjilio
Сергей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров