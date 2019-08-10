Таргетинг ВКонтакте

Добрый день! :)

С радостью примусь за проекты по настройке таргетированной рекламы ВКонтакте!

Я начинающий специалист, необходимы работы для кейса, поэтому готов приняться за разумно небольшое вознаграждение при отдаче в 100%!

Я перфекционист, а это значит, что я люблю делать свою работу настолько хорошо, насколько это возможно!

Я всегда на связи, а значит и отчётность можете ждать от меня регулярную ;)

Открыт для предложений!