День добрый, задача такая, я хочу купить 1000 аккаунтов ВК, и сделать так, что бы эти акки вступили в мои группы, у меня 850 групп, (1000 аккаунтов будет куплено исключительно для вступления в мои группы, ...
Парсинг аудитории из групп в телеграме
Ищем специалиста, по парсингу аудитории из групп в телеграмме. Общее кол-во участников: 37 тыс. человек
Заявки фрилансеров
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