Комплексное продвижение соц.сетей – Instagram, Facebook, Telegram, Vib

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт14 заявок253 просмотра

Оформление, ведение, администрирование группы в социальных сетях facebook, Instagram, telegram, viber Необходимо оформить группы, вести и администрировать:  

- Разрабатывать контент-план  

- Подбирать для постов изображения с высоким качеством разрешения, инфографику, иллюстрации и т.д. - Писать для постов тексты  

- Модерация, удаление спама 

- Общение, комментирование 

- Проведение опросов 

- Подбор и использование хештегов 

- Настройка аналитики Ниша, Доставка авто из США. 

6 лет назад
sa2opi
33 года
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров