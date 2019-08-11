Креативы для рекламы FB, instagram

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт4 заявки187 просмотров

Добрый день!

Необходимы креативы для рекламных кампаний в разных нишах.

Важно понимание работы ФБ и его принципы рассмотрения рекламы на одобрение.

Если попадём в цель, и вас и нас все устраивает, то будем работать на постоянной основе🤝

C нас заявки - с вас продающие баннеры!

6 лет назад
guest_15657009793222
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров