Образование высшее инженерно-строительное. Работа инженером - проектировщиком строительного направления.
Качественное выполнение архитектурно-строительных проектов, предпроектов, эскизов.
Портфолио
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- Устройство входного крыльца2140 просмотров
- Деревянная лестница частный дом520 просмотров
- План кровли коттеджа934 просмотра
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- Генеральный план части торгового комплекса416 просмотров
- Разрез здания1706 просмотров
- Разрез здания623 просмотра
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