viktoriaqq

Виктория viktoriaqq

 
43 года
12 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад

Образование высшее инженерно-строительное. Работа инженером - проектировщиком строительного направления.

Качественное выполнение архитектурно-строительных проектов, предпроектов, эскизов.

Ландшафтный дизайн
нет отзывов
от $10
#141
Машиностроение
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#200
Архитектура зданий
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#349
Чертежи и Схемы
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#645
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#975