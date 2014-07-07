Виктория Кушниренко vikysy1617vikysy1617
26 летУкраина/Врадиевка
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
- Делаю быстро, красиво, дешево и оригинально ^_^
- Учусь на журфаке, знаю много нюансов;
- Несколько лет работала в газете;
- Писала сценарии для концертов;
- Стихи для мероприятий;
- Пьесы для школы;
- Кстати в школе у меня твёрдая "5" по украинскому, русскому, английскому языку и информатике(а это важно);
- Делаю быстро, красиво, дешево;
- Оригинально;
- на современный лад (некоторых это интересует);
- любые просьбы, любые заказы (человек я довольно разносторонний);
- пользуюсь инверсией, гиперболой, эпитетом ( когда нужно);
Стихи, Песни и Проза
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от $3
от 1 дня
#1556
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нет отзывов
от $1
от 1 дня
#3754