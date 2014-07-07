- Делаю быстро, красиво, дешево и оригинально ^_^

- Учусь на журфаке, знаю много нюансов;

- Несколько лет работала в газете;

- Писала сценарии для концертов;

- Стихи для мероприятий;

- Пьесы для школы;

- Кстати в школе у меня твёрдая "5" по украинскому, русскому, английскому языку и информатике(а это важно);

- Делаю быстро, красиво, дешево;

- Оригинально;

- на современный лад (некоторых это интересует);

- любые просьбы, любые заказы (человек я довольно разносторонний);

- пользуюсь инверсией, гиперболой, эпитетом ( когда нужно);