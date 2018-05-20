vimarymary

Добрый день) Я начинающий иллюстратор. Креативность и любовь к своему делу - это обо мне. На данный момент ищу применение своим навыкам и возможность практики для их развития. Не прочь поработать в команде чтобы набраться опыта!
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К работе всегда подхожу ответственно. Стараюсь разузнать до деталей подробности заказа, чтобы как можно лучше представлять, что заказчик желает видеть на выходе.
Моя задача выполнить задачу в установленные сроки и качественно, чтобы порадовать вас)
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Что я рисую:
• акварельные иллюстрации и лайн арт
• наброски, эскизы тату
• стилизованые портреты (в своей стилистике)
• создание логотипов
• создание дизайна персонажей
• 2D art
• стикеры
• детская иллюстрация
Какие программы использую:
• Adobe Photoshop CS6
• Zbrush
• Easy Paint Tool Sai
• Adobe Illustrator (изучаю)
Всегда рада необычным проектам! В особенности хотелось бы поработать над книжной иллюстрацией для детей и мини-комиксами)