vimarymary

[ Иллюстратор Traditional и Digital artwork ]

Добрый день) Я начинающий иллюстратор. Креативность и любовь к своему делу - это обо мне. На данный момент ищу применение своим навыкам и возможность практики для их развития. Не прочь поработать в команде чтобы набраться опыта!

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К работе всегда подхожу ответственно. Стараюсь разузнать до деталей подробности заказа, чтобы как можно лучше представлять, что заказчик желает видеть на выходе.

Моя задача выполнить задачу в установленные сроки и качественно, чтобы порадовать вас)

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Что я рисую:

• акварельные иллюстрации и лайн арт

• наброски, эскизы тату

• стилизованые портреты (в своей стилистике)

• создание логотипов

• создание дизайна персонажей

• 2D art

• стикеры

• детская иллюстрация

Какие программы использую:

• Adobe Photoshop CS6

• Zbrush

• Easy Paint Tool Sai

• Adobe Illustrator (изучаю)

Всегда рада необычным проектам! В особенности хотелось бы поработать над книжной иллюстрацией для детей и мини-комиксами)