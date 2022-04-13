Контент-менеджер с навыками фотографа и интернет-маркетолога

Контент-менеджер с навыками копирайтера и фотографа. Несколько лет пишу рассказы и статьи на разные темы, работаю на бирже копирайтинга и рерайта. Могу профессионально писать о животных, кинологии и конном спорте. Занималась переводом пользовательских руководств и текстов с английского языка. Грамотна, адаптируюсь под любую тему. Быстрый набор текста (250зн/минута) и постоянный выход в интернет присутствует.

Опытный пользователь ПК и соцсетей. Слежу за трендами и инфоповодами. Прохожу обучение на менеджера SMM.

Снимаю и пишу посты в инстаграм и фейсбук для ИП (магазин чаев, специй и ПП), разрабатываю контент; занималась ведением и наполнением коммерческих и личных страниц в фейсбуке, вконтакте, инсстаграм. Разрабатываю дизайн визиток, меню для ресторанов, флаеров, баннеров. При необходимости могу работать в Иллюстраторе (был небольшой опыт).

Фотограф-ретушёр со стажем более четырех лет. Свадебная съемка, анималистика, предметная и портретная съемка; студийка. Умею работать Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, Camera Raw. Обтравка, ретушь кожи, замена фона, цветокоррекция, католожная фотосъемка на белом фоне. Есть графический планшет и мощный ПК с откалиброванными мониторами.

Выполняла функции замруководителя предприятия. Могу заниматься администрированием, обработкой откликов и обращений клиентов, ответами на комментарии и сообщения пользователей в соцсетях, консультированием по продуктам, выполнять поручения.