Выполняю следующие заказы: логотипы, банеры, дизайн сайтов, дизайн упаковки, иллюстрации, ретушь, обработка фото.
Быстро и качественно выполняю работу, поддерживаю обратную связь.
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Портфолио
- Mirzavodov92 просмотра
- Лого 5124 просмотра
- Лого 5112 просмотров
- Визитка101 просмотр
- Логотип 4100 просмотров
- Логотип 2102 просмотра
- Логотип школы100 просмотров
- Рисунок 293 просмотра
- Обработка в стиле Low Poly91 просмотр
- Плашка83 просмотра
- Логотип 391 просмотр
- Рисунок 190 просмотров