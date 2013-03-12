Есть интернет сайт недвижимости на drupal 7, необходим специалист по дополнению различных функций на сайт.
Полный комплекс Web сайтов и Landing page:
- Разработка сайтов, от очень простых до очень сложных "под ключ".
- SEO продвижение
- Дизайн веб-сайтов
- Разработка интерфейсов
- HTML – верстка, PSD - верстка
- Верстка под CMS
- Дизайн, верстка, редактирование ваших шаблонов.
- Размещение, поддержка, сопровождение, модернизация всего написанного и разработанного для вас.
Работу гарантированно выполняю в срок, за умеренную цену, а главное качественно.
- Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт10 лет назад
Имеется готовый шаблон сайта в html, необходимо прикрепить к cms.Системы управления (CMS)19 заявокЗакрыт10 лет назад
Наполнение сайта. Каталоги товаров. (керамическая плитка, сантехника)Наполнение сайтов45 заявокЗакрыт11 лет назад
Приветствую! Нужно отрисовать дизайн для сайта микрофинансовой организации. Продумывать расположение элементов не нужно. Предоставлю схемы всех страниц, которые нужно будет отрисовать. Требуется отрисовать следующие страницы: главная ...Дизайн сайтов68 заявокЗакрыт12 лет назад
необходимо создание регистрации и личного кабинета пользователя для мфо: 1. регистрация - форма паспортные данные 2. личный кабинет - заявки на получение займа, выбор способа погашения и т.д. Более подробно ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт12 лет назад
необходимо создать кредитный калькулятор для мфоВеб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Необходимо сверстать одну страницу psd в htmlHTML-верстка17 заявокЗакрыт12 лет назад