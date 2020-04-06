virtualstudy

Нужен хороший программист PHP доработать имеющуюся на сайте (на платформе 5CMS) интеграцию с нашей 1с. Конфигурация 1С у нас нестандартная, настроенная под свои нужды, поэтому многие опции товара не выгружаются на сайт в стандартном варианте. ...
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$137
выплачено фрилансерам
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- $136Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
- $102
Нужен хороший программист PHP доработать уже имеющуюся на сайте (на платформе 5CMS) интеграцию с нашей 1с. Конфигурация 1С у нас нестандартная, настроенная под свои нужды, поэтому многие опции товара не выгружаются на сайт в стандартном ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
- $67
Нужен хороший программист PHP доработать уже имеющуюся на сайте (на платформе 5CMS) интеграцию с нашей 1с. Конфигурация 1С у нас нестандартная, настроенная под свои нужды, поэтому многие опции товара не выгружаются на сайт в стандартном ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужен программист PHP высокого уровня - доработать уже имеющуюся на сайте (на платформе 5CMS) интеграцию с нашей 1с. Конфигурация 1С у нас нестандартная, настроенная под свои нужды, поэтому не все опции товара выгружаются на сайт ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
Отзывы фрилансеров
$137
10 баллов
4 года назад
Приятное общение и своевременная оплата = приятная работа и выполнение поставленных задач. Продолжаем сотрудничество....
Ответный отзыв
Самые лучшие впечатления о сотрудничестве с Сергеем. Отличный специалист, результатами работы я очень доволен. Легко находим общий язык. Сергей с полуслова вникает в суть задачи. Все работы выполняет в срок и на высшем уровне. С удовольствием буду работать с Сергеем и дальше. Очень рекомендую этого исполнителя, от души:)
$101
9 баллов
4 года назад
Продолжаю работать с Романом. Постановка задачи на уровне. Оплата в срок. Как договаривались. Приятное общение. Продолжаем сотрудничество...
Ответный отзыв
Продолжаем работать с Сергеем. Я по-прежнему очень доволен нашим сотрудничеством. Работа у нас большая. Сергей справляется на отлично. Любые сложные моменты легко обсуждаем и решаем. Отличный специалист, коммуникация на 5+++ Любит своё дело: ему действительно нравится эта работа (веб-программирование). Кроме того, - искренне заботливое отношение к заказчику. Продолжаем сотрудничество...
$66
9 баллов
4 года назад
Подробное письменное ТЗ. Роман всегда на связи. Приятное общение как письменно так и устно. Любые вопросы связанные с ТЗ в кратчайшие сроки находят свои ответы. Продолжаем сотрудничество...
Ответный отзыв
Сергей с работой справился на отлично: быстро вник в поставленные задачи и сделал строго в обещанный срок. При этом всегда на связи. Общаться легко и приятно, что очень важно, когда нужно обсудить разные "тонкости". Я очень доволен сотрудничеством. Продолжаем работать с Сергеем