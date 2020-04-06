virtualstudy

Роман virtualstudy

 
48 летРоссия/Барнаул
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$137
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Archangel_s
Сергей 
36 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$137
10 баллов
4 года назад
PHP-программист. Интеграция с 1С
Приятное общение и своевременная оплата = приятная работа и выполнение поставленных задач. Продолжаем сотрудничество....
Самые лучшие впечатления о сотрудничестве с Сергеем. Отличный специалист, результатами работы я очень доволен. Легко находим общий язык. Сергей с полуслова вникает в суть задачи. Все работы выполняет в срок и на высшем уровне. С удовольствием буду работать с Сергеем и дальше. Очень рекомендую этого исполнителя, от души:)
Ответный отзыв
Archangel_s
Сергей 
36 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$101
9 баллов
4 года назад
PHP-программист. Доработка уже имеющейся на сайте интеграции с 1С
Продолжаю работать с Романом. Постановка задачи на уровне. Оплата в срок. Как договаривались. Приятное общение. Продолжаем сотрудничество...
Продолжаем работать с Сергеем. Я по-прежнему очень доволен нашим сотрудничеством. Работа у нас большая. Сергей справляется на отлично. Любые сложные моменты легко обсуждаем и решаем. Отличный специалист, коммуникация на 5+++ Любит своё дело: ему действительно нравится эта работа (веб-программирование). Кроме того, - искренне заботливое отношение к заказчику. Продолжаем сотрудничество...
Ответный отзыв
Archangel_s
Сергей 
36 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$66
9 баллов
4 года назад
PHP-программист. Доработка уже имеющейся на сайте интеграции с 1С
Подробное письменное ТЗ. Роман всегда на связи. Приятное общение как письменно так и устно. Любые вопросы связанные с ТЗ в кратчайшие сроки находят свои ответы. Продолжаем сотрудничество...
Сергей с работой справился на отлично: быстро вник в поставленные задачи и сделал строго в обещанный срок. При этом всегда на связи. Общаться легко и приятно, что очень важно, когда нужно обсудить разные "тонкости". Я очень доволен сотрудничеством. Продолжаем работать с Сергеем
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