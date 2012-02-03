Нужен человек, который может написать скрипт всплывающего окна при закрытии основного. Который бы пробивал IE 7.0 и прочие проги. Только нужно не подобие типа pop-under.ru А чтобы просто при закрытии одной страницы открывалась другая. Обращаться в аську 487-107-816