viruscmw

Юрий Бабалан viruscmw

 
41 годРоссия/Минеральные Воды
18 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
Tarata
Лия 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
год назад
$10
10 баллов
9 лет назад
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Спасибо за сотрудничество!
Отличная работа. Быстро, качественно и за разумные деньги.
Ответный отзыв
messer262
Владимир 
31 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Нужна статья о свадьбах
Ясная задача, вежливое общение, четкая оплата. Рекомендую.
Очень быстро и профессионально была сделана работа! Буду работать в будущем.
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-Caesar-
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
15 лет назад
Приватный проект для Шпак С.Ю. - javascript
Сотрудничаем не в первый раз : Четкая задача, оплата без задержек. Всем доволен, всем рекомендую !
Очень качественно и быстро выполнил работу. Побольше бы таких обязательных людей!
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-Caesar-
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$300
10 баллов
15 лет назад
Скрипт всплывающего окна при закрытии основного
Отличный заказчик ! Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Отличное и точно исполнение работы. Предлагает новые идеи для лучшей работы... А так же огромное спасибо за терпение с капризными заказчиками.
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