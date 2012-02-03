Имеется частично изготовленный дизайн, к сожалению дизайнер пропал. Необходимо произвести изменения в соответствии с требованиями заказчика. Небольшая доработка и изменение дизайна. Необходим только дизайн, если можно сделать верстку тоже приветствует. Имеется исходник дизайна PSD файл. Обращаться в аську ...
- Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен дизайн сайта визитки для тематики шторы. Дизайн типа этого http://maddis.ru/ только под свой стиль. По цене договоримся. Пишите в аську 487-107-816Дизайн сайтов24 заявкиЗакрыт11 лет назад
Имеется сайт на движке Kernel Video Sharing (тюб сайт). Нужно сделать небольшие исправления по верстке. Пишите в аську 487107816. Обсудим.HTML-верстка1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Нужен человек для анализа сайта, определения фильтров поисковиков, в которых может находится сайт. Так же предложения по продвижению и само продвижение.Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт12 лет назад
Есть подозрение что на сайт с php движком для тюбов Kernel Video Sharing был установлен вредоносный код, который перенаправляет поисковые запросы идущие от поисковиков на другие сайты. В один день произошел резкое пропорциональное падение трафика ...Тестирование сайтов1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Нужен человек опытный в DLE. Нужно исправить косяки, обновить движок, поставить модули и т.д. Пишите в аську 487107816Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Для интернет магазина нужен человек со знанием ruby on rails, postgresql. Приветствуется знание движка http://spreecommerce.com/ Нужна доработка интернет магазина.Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Нужен программист для выполнения разных задачь и доработок по магазину. Знание ruby on rails, postgresql. Приветствуется знание движка http://spreecommerce.com/ Стучите в аську 407325748Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Нужен рекламный банер 2*3 метра, для фото/видео услуг. Главный упор на рекламу свадеб и студийного фото. Подробности в аське 407-325-748.Наружная реклама1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $50
Открываем видео студию по съемке свадеб и юбилеев. Нужна статья на сайт. Пиши 407325748 скайп YuracmwКопирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
Добавление товаров в интерент магазин на движке Spree. Знание движка не принципиально. Стучите в аську, будем обсуждать. 487-107-81шестьНаполнение сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
Интересует человек, который мог бы раскрутить новый сайт до приличных объемов СЕ трафика. Подробности в аське 487-107-816Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен человек, имеюзий большой опыт работы в PHP и хорошо в этом разбирающийся. Так же необходимо знать HTML и желательно JavaScript. Человек необходим на постоянную уделанную работу для выполнения програмерских задач. Нужен очень опытный и серьезный ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
Приватный проект для Шпак С.Ю. - javascript : увеличение пробиваемости PopUpЗавершен15 лет назад
Нужен человек, который может написать скрипт всплывающего окна при закрытии основного. Который бы пробивал IE 7.0 и прочие проги. Только нужно не подобие типа pop-under.ru А чтобы просто при закрытии одной страницы открывалась другая. Обращаться в аську 487-107-816Завершен15 лет назад
- $50
Нужен человек, который будет обновлять 2 сайта. 5 новостей в день: 1 анекдоты 1 девушка дня 1 знаменитость 1 история 1 фоторепортаж Вот и все! Стучите в аську 487-107-816Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт16 лет назад
Ищется веб-дизайнер. Cоздание сайта, не сложного, но оригинального, примеры будут приведены при личной беседе. лучше стучаться в аську 7274477Дизайн сайтов58 заявокЗакрыт17 лет назад
Ищется человек как программист сайта. Легкие работы, дописка или переписка скриптов. Оплата сразу по вебмани за выполенную работу. Нужен надежный человек, который понимает в пхп Стучитесь в аську 7274477Веб-программирование13 заявокЗакрыт17 лет назад
Необходимо внести изменения в движек nucleus написанный на пхп. Изменения не слишкои сложные. Профессионалы сказали, что там элементарно, но времени ни у кого нетЗавершен18 лет назад