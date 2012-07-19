Небольшие исправления по верстке

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка142 просмотра

Имеется сайт на движке Kernel Video Sharing (тюб сайт). Нужно сделать небольшие исправления по верстке.

Пишите в аську 487107816. Обсудим.

13 лет назад
viruscmw
Юрий 
42 года
19 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Одна страница с пллером UPPOD

    $50

    Добрый день уважаемые фрилансеры. мне нужна одна простая временная страница-заглушка на сайт макет есть - 1. он будет черного фона 2. там будет 2 небольшие фразы нестандартным графическим шрифтом ...

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Поправить верстку на сайте. Срочно

    Сайт stosa-aran.ru Нужно: 1. мультиброузерный и мультиэкранный тест и исправление ошибок 2. требуется чтобы сайт нормально смотрелся на 1024 3. требуется чтобы ничего не ездило, потому что сейчас телефоны не ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Магазин на Джумла

    Есть сайт(магазин) на джумле. Что надо. Надо на настроеный магазин одеть готовый дизайн. Дизайн дам кандидатам. Бюджет не большой. По факту оплата. Оплата киви или карта привата

    Joomla
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сверстать сайт по макетам + прикрутить движок

    $500

    Нужно создание довольно простого сайта (контакты, фотогалерея и т.п.) ОПЕРАТИВНО, по имеющимся шаблонам (PSD). 1-й этап - вёрстка, не более 4х дней, и далее подключение движка, не более недели. Только опытным вебмастерам.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Вёрстка макета и создание шаблона joomla

    $100

    Необходимо сверстать блочным методом главную и внутреннюю страницу сайта, создать из них шаблоны joomla и установить их на сервер. В шапках шаблонов предполагается наличие слайдера. Вобщем ничего сложного.

    Joomla
    HTML-верстка17 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Вёрстка + интеграция под webassyst 3.0.6

    Нужна верстка и интеграция 4-5 страниц под данный движок. Большим плюсом будет если вы сможете и настроить его под нужды(оплачивается отдельно). В идеале нужен человек разбирающийся в движке. Если вы не натягиваете,но ...

    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Чистая блочная dtd4, HTML-верстка

    $50

    Требуется сверстать чистый HTML из PSD макета. Спрайтами, блоками под dtd4 доктайп. Кроссбраузерный, валидный, можно использовать html5 с костылями, псевдоризина от 980 до 1300. Срок сутки-двое, оплата Яндексом по факту проверки на соответствия. ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад