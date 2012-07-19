Одна страница с пллером UPPOD

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрытнет заявок71 просмотр

Добрый день уважаемые фрилансеры.

мне нужна одна простая временная страница-заглушка на сайт

макет есть -

1. он будет черного фона

2. там будет 2 небольшие фразы нестандартным графическим шрифтом по центру страницы

3. плеер Uppod? который будет загружать и играть 1 песню

4. маленькая строчка "Перейти на сайт" для перехода на основной сайт

пожалуйста, ставьте цену

13 лет назад
astronweb
Валерий 
54 года
20 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Поправить верстку на сайте. Срочно

    Сайт stosa-aran.ru Нужно: 1. мультиброузерный и мультиэкранный тест и исправление ошибок 2. требуется чтобы сайт нормально смотрелся на 1024 3. требуется чтобы ничего не ездило, потому что сейчас телефоны не ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Магазин на Джумла

    Есть сайт(магазин) на джумле. Что надо. Надо на настроеный магазин одеть готовый дизайн. Дизайн дам кандидатам. Бюджет не большой. По факту оплата. Оплата киви или карта привата

    Joomla
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сверстать сайт по макетам + прикрутить движок

    $500

    Нужно создание довольно простого сайта (контакты, фотогалерея и т.п.) ОПЕРАТИВНО, по имеющимся шаблонам (PSD). 1-й этап - вёрстка, не более 4х дней, и далее подключение движка, не более недели. Только опытным вебмастерам.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Вёрстка макета и создание шаблона joomla

    $100

    Необходимо сверстать блочным методом главную и внутреннюю страницу сайта, создать из них шаблоны joomla и установить их на сервер. В шапках шаблонов предполагается наличие слайдера. Вобщем ничего сложного.

    Joomla
    HTML-верстка17 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Вёрстка + интеграция под webassyst 3.0.6

    Нужна верстка и интеграция 4-5 страниц под данный движок. Большим плюсом будет если вы сможете и настроить его под нужды(оплачивается отдельно). В идеале нужен человек разбирающийся в движке. Если вы не натягиваете,но ...

    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Чистая блочная dtd4, HTML-верстка

    $50

    Требуется сверстать чистый HTML из PSD макета. Спрайтами, блоками под dtd4 доктайп. Кроссбраузерный, валидный, можно использовать html5 с костылями, псевдоризина от 980 до 1300. Срок сутки-двое, оплата Яндексом по факту проверки на соответствия. ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Добавление фона к изображениям

    Здравствуйте. Необходимо сделать следующий функционал: Пользователь через визуальный редактор добавляет изображение. К нему автоматически с двух сторон должны добавляться 2 полосы разного цвета (пример как это должно выглядеть во вложенном файле). ...

    CSS
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Вёрстка под Simpla CMS

    $100

    Нужен профессиональный верстальщик под Simpla CMS - последней версии. Дизайн в стадии разработки (будет дня через 2) Нужен человек с опытом вёрстки к данной CMS + портфолио. ЗЫ - возможна предоплата до ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Вёрстка макета из InDesign

    $50

    Есть макет сайта, нужно его сверстать в грамотный HTML+CSS. На работу отводится 1 день (сегодня взяли – завтра сдаём). Дизайн очень простой, минималистичный. В макете 14 страниц, но все однотипные (одну сверстали, ...

    CSSHTML
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад