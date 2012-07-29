Вёрстка под Simpla CMS

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки136 просмотров

Нужен профессиональный верстальщик под Simpla CMS - последней версии.

Дизайн в стадии разработки (будет дня через 2)

Нужен человек с опытом вёрстки к данной CMS + портфолио.

ЗЫ - возможна предоплата до 50%.

13 лет назад
HardSite
37 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
34 отзыва

Выбранный исполнитель

timaxphp
Артем 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
13 лет назад
$170
4 дня
Первый раз встречаю такого отзывчивого верстальщика. Всё быстро/качественно и в срок. Большие плюсы в том что общение быстрое, по skype - в голосовом формате. Сотрудничать будем на постоянной основе. Советую всем!!!
Вячеслав адекватный заказчик! четко пояснил что нужно сделать! внес предоплату, я сделал, показал на своем сервере, отправил мне еще часть денег! после того как проверили проэкт и я внес незначительные правки была оплачена полная сумма! Было приятно иметь дело с таким человеком!

Заявки фрилансеров

timaxphp
Артем 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
13 лет назад

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