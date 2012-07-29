Вёрстка под Simpla CMS

Вячеслав адекватный заказчик! четко пояснил что нужно сделать! внес предоплату, я сделал, показал на своем сервере, отправил мне еще часть денег! после того как проверили проэкт и я внес незначительные правки была оплачена полная сумма! Было приятно иметь дело с таким человеком!