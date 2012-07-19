Сверстать html-баннер

$15
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки168 просмотров

Здравствуйте.

Необходимо сверстать банер в html исходник в psd.

Верстка на основе схожего примера, пример во вложении.

п. "Откуда": Екатеринбург

п. "Куда": Турция, Египет, Испания, Болгария, Италия, Греция, Кипр, Тайланд

п. "Даты": подключение календаря (см.пример)

п. "Продолжительность": от 3 до 28 дней

п. "Кол-во туристов": всегда двое взрослых

Проект маленький, верстаем показываем на своей площадке оплачиваю.

Довольно срочно, будет бонус.

HTML
13 лет назад
66roman
Роман 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Winni_
Михаил 
32 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$15
1 день
Сделано в указанный срок, без предоплаты и лишних вопросов. Быстро, код чистенький. Спасибо.
Понятное задание, адекватные требования и своевременная оплата - все что нужно для нормальной работы! Отличный заказчик! Буду рад повторному сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Winni_
Михаил 
32 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Исправить css/верстку

    В теме для Drupal есть проблема: в браузере Opera сайдбары уезжают вниз, в других браузерах все нормально. Надо поправить css файл.

    CSSDrupal
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Обновление сайта на Webasyst

    $100

    Требуется отредактировать дизайн интернет-магазина на Webasystе. Сайт la-torta.ru Основные задачи следующие: Корпоративный цвет — голубой. 1. Верхняя панель: правую сторону оставляем как есть, в середине размытые картинки тортов и ...

    Webasyst
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется верстка из PSD

    $100

    Требуется Верстка из PSD Выбраному испольнителю вышлем Примерные Файлы картинок и если согласиться то приступит к работе

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Приватный проект для Алфёрова Геннадия

    amanda.com.ua зайди в категорию там сразу будет выдано два товара, перейди на вторую страничку, и их уже будет больше т.е. сразу показывается в категориях только два товара, ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Доверстать бланк HTML

    $50

    Необходима верстка бланка (см. приложение) Верхняя часть сверстана (отправлю исполнителю) По тому же принципу нужно доверстать остальное. Браузер Firefox Абсолютное позиционирование Отступы, размеры, шрифты в миллиметрах. В ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад