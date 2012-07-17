Исправить css/верстку

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Закрыт10 заявок287 просмотров

В теме для Drupal есть проблема: в браузере Opera сайдбары уезжают вниз, в других браузерах все нормально.

Надо поправить css файл.

CSSDrupal
12 лет назад
vronskiy
47 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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