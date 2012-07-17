Сверстать две страницы такого плана http://www.netage.bg/uploads/BGNomer/01.jpg Одна главная и подобная внутренняя.
Исправить css/верстку
В теме для Drupal есть проблема: в браузере Opera сайдбары уезжают вниз, в других браузерах все нормально.
Надо поправить css файл.
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