Нужны 3 правки в вёрстке

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт10 заявок192 просмотра

Здравствуйте.

Уже есть работающая вёрстка.

Но нужно в неё внести 3 изменения, см. приложенный файл.

13 лет назад
kokareff
Роман 
34 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Верстка страницы

    Верстка страницы с нуля HTML, CSS, JS. Нужно сверстать главную страницу для Locator.by. Внешний вид должен быть похож на тот что есть, но сделать его с нуля. Средняя часть где карта не ...

    CSSHTMLJavaScript
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Верстка для osCommerce VAM edition

    Натянуть дизайн на CMS osCommerce VAM edition BTS Имеются исходники в формате .psd Нужно качественно сверстать все страницы + внести небольшие правки в движок сайта. Работа производиться на тестовом сервере. Cайт: http://angelshop.com.ua/ ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сверстать макет товара в Joomla

    Есть уже существующий сверстанный макет товара, но верстка и все элементы отображаются как надо только в ff4, а в других браузерах не так. Нужно сделать что бы в каждом браузере было отображение нормальное. ...

    Joomla
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Вёрстка сайта

    Требуется вёрстка сайта: главная новости+ подробная акции + подробная страница выбора типа товара калькулятор окон (выезжающюю карусель, скрол выбор ширины и высоты окна) ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Вёрстка 6 страниц

    Добрый день! Ищу верстальщика по совокупию параметров, как все :D -Кроссбраузерность (Включая старые версии IE) -Скорость выполнения (Ожидаемый период - несколько дней) -Бюджетность (Точно знаю, что не готов ...

    HTML-верстка29 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сверстать 2 страницы

    $20

    Техническое задание – заверстать текст на страницу http://tennis-practice.ru/programs/ Над словами «для взрослых» и наша система основана следующий текст: Акция лета: первое занятие бесплатно! Наша команда специалистов, проведет тренировку, оценит Ваше физическое состояние ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Поправить верстку

    $10

    Есть одна html страница, на которой есть header, в header'e много всякого + картинка. Суть задания сделать так что бы при маленьком разрешении картинка обрезалась до края экрана, а при большом наоборот ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад