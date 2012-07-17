Вёрстка сайта

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Закрыт14 заявок224 просмотра

Требуется вёрстка сайта:

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страница выбора типа товара

калькулятор окон (выезжающюю карусель, скрол выбор ширины и высоты окна)

Пишите сроки и стоимость.

13 лет назад
petrovichus
Олег 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

D_e_N
Денис 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$125
5 дней

Заявки фрилансеров

D_e_N
Денис 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад

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