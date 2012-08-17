Верстка дизайнов

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен33 заявки305 просмотров

Верстка 30 однотипных дизайнов. В каждом дизайне разные только шапки, структура полностью одинакова.

Пишите пожалуйста в icq 418-146-176

13 лет назад
dimon22a
Дмитрий 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Winni_
Михаил 
32 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$80
7 дней
Работаю уже не первый раз с Михаилом. Оперативно и качественно верстает. Меня все устраивает, будем сотрудничать. Всем рекомендую.
Понятное задание, адекватные требования и своевременная оплата - все что нужно для отличной работы! Отличный заказчик! Буду рад повторному сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Winni_
Михаил 
32 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Верстка шаблона для Joomla 2.5

    Есть векторный исходник шаблона. Ставим его на Gavern. Будет использоваться vertumart &amp; K2)) Самое важное - каждая модульная позиция на сайте должна выводить информацию без перезагрузки других модулей и главной страницы. + версия для кпк ...

    Joomla
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка сайта + личный кабинет

    Здравствуйте. Необходимо сверстать одностраничный сайт с личным кабинетом, установить биллинговую систему и систему оплаты, сделать чат для пользователей. Подробности в скайпе или личной переписке.

    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Переделать верстку

    Нужно переделать верстку – никаких таблиц, верстка div'ами, минимум кода, ну вы понимаете. В приложении к проекту макет и часть сверстанной страницы. В комментариях сразу пишите цену, примерные сроки, ссылку на ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Натянуть на Джумла 2.5

    $50

    Наш верстальщик занят другим проектом, поэтому этот отдаем на растерзание. По бюджету 500р за верстку и натяжку на джумлу. Макет до ужаса простой. Оплата по факту на киви кошелек и не больше ...

    Joomla
    HTML-верстка2 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Сверстать шаблон из PSD в Wordpress

    $75

    Верстка шаблона под Wordpress. Дается исходник в PSD, главной и внутренней страницы. Требуется создать шаблон под WP. Портфолио обязательно, новички - извините. Бюджет увеличен НЕ БУДЕТ. Рассматривать заявки буду до ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нарезать PSD в HTML

    Нужно PSD сверстать в HTML (фиксированная DIV-верстка), чтобы каждый блок легко можно было отредактировать. JPG-файлы дизайна (PSD предоставлю после начала работы): http://ntfsrecovery.com/files/main4.jpg http://ntfsrecovery.com/files/page3.jpg main4.psd со ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад