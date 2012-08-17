Есть векторный исходник шаблона. Ставим его на Gavern. Будет использоваться vertumart & K2)) Самое важное - каждая модульная позиция на сайте должна выводить информацию без перезагрузки других модулей и главной страницы. + версия для кпк ...
Верстка дизайнов
Верстка 30 однотипных дизайнов. В каждом дизайне разные только шапки, структура полностью одинакова.
Пишите пожалуйста в icq 418-146-176
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