Нарезать PSD в HTML

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен30 заявок309 просмотров

Нужно PSD сверстать в HTML (фиксированная DIV-верстка), чтобы каждый блок легко можно было отредактировать.

JPG-файлы дизайна (PSD предоставлю после начала работы):

http://ntfsrecovery.com/files/main4.jpg

http://ntfsrecovery.com/files/page3.jpg

main4.psd со слайдером, должно быть 3-5 слайдов, которые меняются через время. Если нажать на стрелке влево/вправо, автоматическое листание должно выключиться и просто переключиться на нужный слайд.

В дизайне только 1 слайд, остальные можно забить левыми картинками и текстами.

page3.psd без слайдера, остальной контент такой же.

Сверстанные файлы должны нормально показываться во всех ключевых броузерах: IE8+, Chrome, Firefox. Также необходима валидация в W3C.

Оплата в WMZ.

HTML
13 лет назад
iEmployer
Алексей 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

lusin
37 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$15
1 день
Отличная верстка за вменяемые деньги. К тому же Станислав предложил 2 варианта нарезки.
Грамотно поставленная задача, молниеносное рецензирование и оплата!) С удовольствием будем сотрудничать.

Заявки фрилансеров

lusin
37 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад

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