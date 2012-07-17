Дизайн http://s2.ipicture.ru/uploads/20120715/ZefhskQ2.jpg Все исходники psd – главная, категорий, карточки сайт домцветов.рф
Нарезать PSD в HTML
Нужно PSD сверстать в HTML (фиксированная DIV-верстка), чтобы каждый блок легко можно было отредактировать.
JPG-файлы дизайна (PSD предоставлю после начала работы):
http://ntfsrecovery.com/files/main4.jpg
http://ntfsrecovery.com/files/page3.jpg
main4.psd со слайдером, должно быть 3-5 слайдов, которые меняются через время. Если нажать на стрелке влево/вправо, автоматическое листание должно выключиться и просто переключиться на нужный слайд.
В дизайне только 1 слайд, остальные можно забить левыми картинками и текстами.
page3.psd без слайдера, остальной контент такой же.
Сверстанные файлы должны нормально показываться во всех ключевых броузерах: IE8+, Chrome, Firefox. Также необходима валидация в W3C.
Оплата в WMZ.
Выбранный исполнитель
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