Нарезать PSD в HTML

Нужно PSD сверстать в HTML (фиксированная DIV-верстка), чтобы каждый блок легко можно было отредактировать.

JPG-файлы дизайна (PSD предоставлю после начала работы):

http://ntfsrecovery.com/files/main4.jpg

http://ntfsrecovery.com/files/page3.jpg

main4.psd со слайдером, должно быть 3-5 слайдов, которые меняются через время. Если нажать на стрелке влево/вправо, автоматическое листание должно выключиться и просто переключиться на нужный слайд.

В дизайне только 1 слайд, остальные можно забить левыми картинками и текстами.

page3.psd без слайдера, остальной контент такой же.

Сверстанные файлы должны нормально показываться во всех ключевых броузерах: IE8+, Chrome, Firefox. Также необходима валидация в W3C.

Оплата в WMZ.