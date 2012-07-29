Сверстать шаблон из PSD в Wordpress

$75
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен13 заявок199 просмотров

Верстка шаблона под Wordpress.

Дается исходник в PSD, главной и внутренней страницы.

Требуется создать шаблон под WP.

Портфолио обязательно, новички - извините.

Бюджет увеличен НЕ БУДЕТ.

Рассматривать заявки буду до 20 июня 2012.

Если Вас не устраивает цена, или условия, большая просьба - не отписывайтесь, экономьте свое и мое время.

Заранее благодарен за понимание и участие.

WordPress
13 лет назад
skulptor
44 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

booby
42 года
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад
98 отзывов(-2)
13 лет назад
$75
3 дня
Работой доволен, все пожелания учтены. Рекомендую.
Приятный заказчик. ТЗ четкое, понятное. Оплата своевременная. Приятно было поработать. Спасибо.

Заявки фрилансеров

booby
42 года
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад
98 отзывов(-2)
13 лет назад

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