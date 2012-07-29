Нужно PSD сверстать в HTML (фиксированная DIV-верстка), чтобы каждый блок легко можно было отредактировать. JPG-файлы дизайна (PSD предоставлю после начала работы): http://ntfsrecovery.com/files/main4.jpg http://ntfsrecovery.com/files/page3.jpg main4.psd со ...
Сверстать шаблон из PSD в Wordpress
Верстка шаблона под Wordpress.
Дается исходник в PSD, главной и внутренней страницы.
Требуется создать шаблон под WP.
Портфолио обязательно, новички - извините.
Бюджет увеличен НЕ БУДЕТ.
Рассматривать заявки буду до 20 июня 2012.
Если Вас не устраивает цена, или условия, большая просьба - не отписывайтесь, экономьте свое и мое время.
Заранее благодарен за понимание и участие.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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