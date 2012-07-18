Натянуть на Джумла 2.5

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок254 просмотра

Наш верстальщик занят другим проектом, поэтому этот отдаем на растерзание. По бюджету 500р за верстку и натяжку на джумлу. Макет до ужаса простой.

Оплата по факту на киви кошелек и не больше 500р. Исполнителю псд, фтп, и админка от сайта.

Joomla
13 лет назад
Invlana
35 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв

Выбранные исполнители

LCH
39 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$15
1 день
Отличнейший исполнитель. Сделал работу быстро и качественно. Очень надеюсь на сотрудничество. Спасибо огромное. С уважением, коллектив студии Invlana
Приятно было поработать. Четкая постановка задачи, моментальная оплата. Рекомендую!
ReeQx
37 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$20
1 день
И снова безответсвенный исполнитель. Обещал выполнить на 8-00 по мск. https://dl.dropbox.com/u/67838343/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4.jpg Как видно со скрина я написал ему в 11 по мск. Ноль. Так же по скрину на часах почти час дня. По мск это 14-00. Работы нет. Специалист не имеет ни грамма ответственности. Отзыв сниму в том случае если до 15-00 по мск будет полностью готовая работа.

Заявки фрилансеров

LCH
39 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
ReeQx
37 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад

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