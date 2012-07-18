Натянуть на Джумла 2.5

Наш верстальщик занят другим проектом, поэтому этот отдаем на растерзание. По бюджету 500р за верстку и натяжку на джумлу. Макет до ужаса простой.

Оплата по факту на киви кошелек и не больше 500р. Исполнителю псд, фтп, и админка от сайта.