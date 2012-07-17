Переделать верстку

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок213 просмотров

Нужно переделать верстку – никаких таблиц, верстка div'ами, минимум кода, ну вы понимаете.

В приложении к проекту макет и часть сверстанной страницы.

В комментариях сразу пишите цену, примерные сроки, ссылку на портфолио и способы связи (icq предпочтительно). По этому проекту могу предложить оплату только через Яндекс.Деньги. В личку или на email не писать, сразу получите отказ.

13 лет назад
Crugko
Павел 
44 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

farout
Стас 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$12
1 день
Стас сделал нам верстку быстро и в срок, а главное очень качественно. Рекомендую как отличного исполнителя и ответственного человека. Спасибо за работу!
Очень хороший заказчик. Точное задание, ничего лишнего, оплата сразу же. Обращайтесь еще.

Заявки фрилансеров

farout
Стас 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад

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