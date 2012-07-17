Наш верстальщик занят другим проектом, поэтому этот отдаем на растерзание. По бюджету 500р за верстку и натяжку на джумлу. Макет до ужаса простой. Оплата по факту на киви кошелек и не больше ...
Переделать верстку
Нужно переделать верстку – никаких таблиц, верстка div'ами, минимум кода, ну вы понимаете.
В приложении к проекту макет и часть сверстанной страницы.
В комментариях сразу пишите цену, примерные сроки, ссылку на портфолио и способы связи (icq предпочтительно). По этому проекту могу предложить оплату только через Яндекс.Деньги. В личку или на email не писать, сразу получите отказ.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $50HTML-верстка2 исполнителяЗавершен13 лет назад
- $75
Верстка шаблона под Wordpress. Дается исходник в PSD, главной и внутренней страницы. Требуется создать шаблон под WP. Портфолио обязательно, новички - извините. Бюджет увеличен НЕ БУДЕТ. Рассматривать заявки буду до ...Завершен13 лет назад
Нужно PSD сверстать в HTML (фиксированная DIV-верстка), чтобы каждый блок легко можно было отредактировать. JPG-файлы дизайна (PSD предоставлю после начала работы): http://ntfsrecovery.com/files/main4.jpg http://ntfsrecovery.com/files/page3.jpg main4.psd со ...Завершен13 лет назад
Дизайн http://s2.ipicture.ru/uploads/20120715/ZefhskQ2.jpg Все исходники psd – главная, категорий, карточки сайт домцветов.рфHTML-верстка7 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен адекватный верстальщик Есть готовый рабочий сайт, нужно немного переделать и сверстать изменение. Верстка кроссбраузерная валидная семантичная. Обсуждаю предварительно все ГОЛОСОМ!!! Для продуктивного результата - совместная работа через teamviewer или skype.HTML-верстка14 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Есть сайт на самописной CMS (ничего сложного, даже без БД, шаблоны прямо в страницах). От меня: дамп сайта старого Верстка сайта нового Вы должны на локалке (на ...Закрыт13 лет назад
Требуется сделать шаблон для Joomla 2.5.* включая меню и блоки. Имеется два макета шаблона, приложенные к проекту.HTML-верстка12 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте, есть сайт на Modx, есть ряд правок.(правки не сложные, кто разбирается в цмс) Необходимо внести их. Желательно сделать за сегодня. Оплата по окончанию или поэтапно.HTML-верстка4 заявкиЗакрыт13 лет назад
есть красивый шаблон, хочу сделать tube сайт.. как ни пытался ничего не получилось.. работы в принципе не много для тех кто хорошо разбирается. пишите в личку или в аську о сумме договоримся. на скриншоте ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
сверстать предоставленый psdHTML-верстка3 заявкиЗакрыт13 лет назад