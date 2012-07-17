Нужно переделать верстку – никаких таблиц, верстка div'ами, минимум кода, ну вы понимаете.

В приложении к проекту макет и часть сверстанной страницы.

В комментариях сразу пишите цену, примерные сроки, ссылку на портфолио и способы связи (icq предпочтительно). По этому проекту могу предложить оплату только через Яндекс.Деньги. В личку или на email не писать, сразу получите отказ.