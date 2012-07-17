Сверстать макет товара в Joomla

Есть уже существующий сверстанный макет товара, но верстка и все элементы отображаются как надо только в ff4, а в других браузерах не так. Нужно сделать что бы в каждом браузере было отображение нормальное.

Верстка легкая.

Пишем только в проект и сразу указываем приблизительную цену!