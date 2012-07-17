Сверстать макет товара в Joomla
Есть уже существующий сверстанный макет товара, но верстка и все элементы отображаются как надо только в ff4, а в других браузерах не так. Нужно сделать что бы в каждом браузере было отображение нормальное.
Верстка легкая.
Пишем только в проект и сразу указываем приблизительную цену!
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