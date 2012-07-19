Мелкие правки. Приватно для vKozyr

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Завершен2 заявки95 просмотров

Отредактировать шапку сайта

13 лет назад
mbfshtil
Павел 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

vKozyr
40 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$5
1 день
В очередной раз всё выполнено на отлично
Безупречное сотрудничество, работа - оплата. Спасибо)

Заявки фрилансеров

vKozyr
40 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад

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