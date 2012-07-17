Вёрстка 6 страниц

Добрый день!

Ищу верстальщика по совокупию параметров, как все :D

-Кроссбраузерность (Включая старые версии IE)

-Скорость выполнения (Ожидаемый период - несколько дней)

-Бюджетность (Точно знаю, что не готов платить по 1500руб за страницу)

Оплата по факту. Далее пояснение:

Будет выбран один исполнитель, никаких 30 исполнителей кто быстрее и т.д.

Я уважаю чужой труд и время.

Однако я желаю сам пробежаться всем браузерами и протестить качество верстки.

Код для проверки хоть обфусцируйте, хоть ифреймите. На ваш вкус.

Кандидат должен быть готов тянуть увесистый архив(104mb)

С уважением