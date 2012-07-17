Есть одна html страница, на которой есть header, в header'e много всякого + картинка. Суть задания сделать так что бы при маленьком разрешении картинка обрезалась до края экрана, а при большом наоборот ...
Сверстать в html из psd
сделать html из psd
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