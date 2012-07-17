Поправить верстку

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок224 просмотра

Есть одна html страница, на которой есть header, в header'e много всякого + картинка.

Суть задания сделать так что бы при маленьком разрешении картинка обрезалась до края экрана, а при большом наоборот показывалась полностью

HTML
13 лет назад
NiGP
32 года
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

D_e_N
Денис 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$10
1 день
Денис, выполнил поставленную задачу на отлично и достаточно быстро. Рекомендую!
Отличный заказчик, рекомендую

Заявки фрилансеров

D_e_N
Денис 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад

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