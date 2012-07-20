Сверстать 2 страницы

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок209 просмотров

Техническое задание – заверстать текст на страницу http://tennis-practice.ru/programs/

Над словами «для взрослых» и наша система основана следующий текст:

Акция лета: первое занятие бесплатно! Наша команда специалистов, проведет тренировку, оценит Ваше физическое состояние и подберет для Вас персонально программу. Вы познакомитесь с тренером, тренировочной базой и посетите Вашу первую бесплатную тренировку. Подробности о тренировочных базах и стоимости тренировок (от 1000 руб.) Вы можете узнать по телефону +7(916) 370-40-42 или через форму обратной связи.

и растовую картинку

______________________________потом__________________________________________________________

Заверстать новую страницу: новая подложка с градиентом + текст на страницу http://tennis-practice.ru/court/ и сделать кнопку «корты» после кнопки « тренеры» в шапке сайта.

На верху разместить информацию:

В этом разделе вы можете узнать информацию о расположении кортов. Стоимость аренды ( от 400 руб.) зависит от дня недели и времени суток. Зарезервировать корт или узнать дополнительную информацию Вы можете по телефону +7(916) 370-40-42.

Под ней разместить информацию из таблицы, таблицу заверстать в ширину текста.

Под таблицей располагается ссылка на галерею фото, ссылка на форму обратной связи ссылка на социальные сети – такой же блок как в подвале http://tennis-practice.ru/programs/.

дизайн макет в psd взять у менеджера проекта

Посмотреть таблицу и более подробное тз можно в прикрепленном файле.

13 лет назад
Tesla18
46 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

hfts_rider
Алексей 
31 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$20
1 день
Все сделано быстро, точно и в оговоренные сроки, рекомендую!
Всем советую!

Заявки фрилансеров

hfts_rider
Алексей 
31 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад

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